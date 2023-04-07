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Приняты дополнительные меры поддержки контрактников для участия в СВО

Новости
Дополнительные меры поддержки приняты для контрактников, поступивших на службу в 2023 году для участия в СВО
Приняты дополнительные меры поддержки контрактников для участия в СВО


Постановлением Правительства Саратовской области приняты дополнительные меры поддержки лиц, поступивших на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, и членов их семей.

Так, заключившим в 2023 году с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции, в том числе индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющимся единственными учредителями юридического лица, предоставляется отсрочка от арендной платы на период прохождения военной службы, а также возможность полного расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

Дополнительные меры поддержки устанавливаются для членов семей лиц, заключивших в 2023 году контракт для участия в СВО, проживающих в Саратовской области. Среди них - освобождение от платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в организациях дошкольного образования, обеспечение бесплатным питанием школьников 5-11 классов, право бесплатного проезда обучающихся общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного посещения занятий в кружках и секциях, обеспечение во внеочередном порядке местами в детских садах.

Члены семей участников СВО могут получать бесплатные психологическую помощь и поддержку, реабилитационные мероприятия, включая организацию отдыха и оздоровления детей, бесплатные социальные услуги, бесплатное посещение государственных организаций физкультурно-спортивной направленности и культуры.