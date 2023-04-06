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Сельским врачам выплатят до 1,5 миллионов "подъемных"

Новости


В этом году в отдаленные районы Саратовской области отправятся работать 62 специалиста. Специалисты, которые едут в более удалённые районы, где остро ощущается дефицит медицинских кадров, получат выплаты в 1 млн рублей и 1,5 млн рублей.

Уже в апреле будут заключены договоры с 5 врачами и 3 средними медработниками. Выплаты «подъемных» производятся в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Романа Бусаргина.

В 2022 году благодаря данному нацпроекту в районные больницы отправились 73 сотрудника: 46 врачей и 27 медсестер.

В рамках программы «Земский врач»/«Земский фельдшер» в 2023 году планируется заключить 62 договора, в том числе 48 – с врачами (5 врачей с единовременной компенсационной выплатой в размере 1,0 млн руб., 43 врача с единой компенсационной выплатой в размере 1,5 млн руб.), 14 – средними медицинскими работниками (12 средних медработников с ЕКВ в размере 0,75 млн руб., 2 средних медработника с ЕКВ в размере 0,5 млн руб.).

Кроме того, медицинским работникам, трудящимся в сельской местности, компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг или обеспечивают служебными квартирами.

При поддержке районных администраций медикам предоставляются дополнительные социальные бонусы и льготы,: места в детских садах и школах, предоставляемые в первоочередном порядке, дополнительные стимулирующие выплаты.

«Министерство здравоохранения Саратовской области приглашает врачей и средних медицинских работников (фельдшеров, медицинских сестер, акушерок ФАПов) принять участие в данной программе. Нормативные правовые документы опубликованы на официальном сайте министерства здравоохранения области в разделе «Законодательная база». Также соискатели могут обращаться в отдел кадров регионального ведомства по телефону 8 (8452) 98-29-83 в рабочее время»,- рассказала начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Татьяна Гамаюнова.

Работа по укомплектованию медицинскими кадрами лечебных учреждений региона продолжается и находится на особом контроле министра здравоохранения области Олега Костина.