Киновидеоцентр приглашает на просмотр киноновинок

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Главная героиня комедии «Я хочу! Я буду!» (12+, реж. П. Воронин) - учитель истории Надежда решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить свою жизнь. Помогает ей в этом энергичная племянница Алёна. Фильм увидят на больших экранах жители Духовницкого, Новоузенска, Шихан, Приволжского (г. Энгельс) и Озинок.Драма «Прямой эфир» (18+, реж. К. Оганесян) – это история популярного блогера Егора, который в погоне за уникальным контентом отправляется в Кавказские горы. Путешествие таит в себе опасности, и помощник Егора получает серьёзную травму. Теперь один из них борется за просмотры, второй – за собственную жизнь. Но действовать героям придется сообща. Премьеру покажут в кинозалах Питерки и Шихан.На большие экраны выйдут и три зарубежные ленты: фэнтези «Бюро магических услуг» (12+, реж. Д. Уокер), боевик «Игра на выживание» (18+, реж. Э. Блейк-Томас) и комедия «Моё прекрасное несчастье» (18+, реж. Р. Камбл). Их можно будет увидеть в кинозалах Вольска, Духовницкого, Екатериновки, Новоузенска, Приволжского (г. Энгельс), Питерки, Озинок и Шихан.Подробное расписание показов можно найти в официальных сообществах кинозалов в социальных сетях.