7 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 06 апреля
Киновидеоцентр приглашает на просмотр киноновинок
17:00 | 06 апреля
Справочные видеотерминалы установили ещё на пяти вокзалах в Саратовской области
16:02 | 06 апреля
В Энгельсе появится Ледовый дворец
15:03 | 06 апреля
В Саратовской области пройдёт масштабная ярмарка вакансий
14:30 | 06 апреля
Определены сроки начала пуско-наладочных работ при реализации инвестпроекта в Саратове
14:00 | 06 апреля
В Саратове и Энгельсе для написания "Тотального диктанта" откроют шесть площадок
13:33 | 06 апреля
Сельским врачам выплатят до 1,5 миллионов "подъемных"
13:00 | 06 апреля
Сержанта Илью Ерофеева из Вольска наградили медалью за медпомощь бойцам СВО
11:59 | 06 апреля
Саратовские компании высоко оценили работу Центра поддержки экспорта
11:00 | 06 апреля
В России пройдёт конкурс «ПРО Образование – 2023»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Киновидеоцентр приглашает на просмотр киноновинок

Новости
С 6 апреля на экранах муниципальных модернизированных кинозалов цифровой прокатной сети областного киновидеоцентра появятся пять разножанровых новинок. Среди них – отечественные премьеры «Я хочу! Я буду!» с Екатериной Гусевой и «Прямой эфир» с Кириллом Кяро.
Киновидеоцентр приглашает на просмотр киноновинок

Главная героиня комедии «Я хочу! Я буду!» (12+, реж. П. Воронин) - учитель истории Надежда решает бросить вызов стереотипам и кардинально изменить свою жизнь. Помогает ей в этом энергичная племянница Алёна. Фильм увидят на больших экранах жители Духовницкого, Новоузенска, Шихан, Приволжского (г. Энгельс) и Озинок.

Драма «Прямой эфир» (18+, реж. К. Оганесян) – это история популярного блогера Егора, который в погоне за уникальным контентом отправляется в Кавказские горы. Путешествие таит в себе опасности, и помощник Егора получает серьёзную травму. Теперь один из них борется за просмотры, второй – за собственную жизнь. Но действовать героям придется сообща. Премьеру покажут в кинозалах Питерки и Шихан.

На большие экраны выйдут и три зарубежные ленты: фэнтези «Бюро магических услуг» (12+, реж. Д. Уокер), боевик «Игра на выживание» (18+, реж. Э. Блейк-Томас) и комедия «Моё прекрасное несчастье» (18+, реж. Р. Камбл). Их можно будет увидеть в кинозалах Вольска, Духовницкого, Екатериновки, Новоузенска, Приволжского (г. Энгельс), Питерки, Озинок и Шихан.

Подробное расписание показов можно найти в официальных сообществах кинозалов в социальных сетях.