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Определены сроки начала пуско-наладочных работ при реализации инвестпроекта в Саратове

Новости


Вчера министр инвестиционной политики Александр Марченко встретился с генеральным директором ООО «Альфа-трейд» Рустамом Османовым, который доложил о ходе реализации инвестпроекта по вводу в эксплуатацию нового производственного предприятия. Объект расположен в Кировском районе Саратова и позволит создать 50 новых рабочих мест.




Напомним, между Корпорацией развития Саратовской области и ООО «Альфа-трейд» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках него оказывается помощь на всех этапах.

В ходе диалога установлен срок окончания строительства газопровода до границ участка - 20 апреля 2023 года. Обозначена дата заключения договора на поставку газа и начала пуско-наладочных работ - 30 июня 2023 года. Кроме того, ОО «КВС» оперативно рассмотрит пакет документов на техническое присоединение водопровода к производственному объекту.

«В рамках заключенных соглашений мы помогаем компаниям минимизировать сроки подключения к коммуникациям и решить другие возникающие вопросы. С инвесторами и специалистами министерства собираемся на площадках для определения конкретного решения проблем, обозначения ответственных лиц и сроков выполнения работ», - отмечает Александр Марченко.