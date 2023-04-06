Определены сроки начала пуско-наладочных работ при реализации инвестпроекта в Саратове

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Напомним, между Корпорацией развития Саратовской области и ООО «Альфа-трейд» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках него оказывается помощь на всех этапах.В ходе диалога установлен срок окончания строительства газопровода до границ участка - 20 апреля 2023 года. Обозначена дата заключения договора на поставку газа и начала пуско-наладочных работ - 30 июня 2023 года. Кроме того, ОО «КВС» оперативно рассмотрит пакет документов на техническое присоединение водопровода к производственному объекту.«В рамках заключенных соглашений мы помогаем компаниям минимизировать сроки подключения к коммуникациям и решить другие возникающие вопросы. С инвесторами и специалистами министерства собираемся на площадках для определения конкретного решения проблем, обозначения ответственных лиц и сроков выполнения работ», - отмечает Александр Марченко.