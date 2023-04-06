Саратовские компании высоко оценили работу Центра поддержки экспорта

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В текущем году Российский экспортный центр проводит централизованный мониторинг качества работы Центров поддержки экспорта по всей России путем телефонных и онлайн-опросов предпринимателей – получателей услуг.По их результатам рассчитываются три показателя: потребительская лояльность, удовлетворенность результатом оказанных услуг, трудозатраты клиентов при получении услуг.По итогам первого квартала текущего года работа Центра поддержки экспорта Саратовской области была оценена очень высоко – более 90% опрошенных отметили высокий уровень оказания услуг, а также их доступность. Лояльность получателей поддержки составляет более 80%.«Региональным Центром поддержки экспорта в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" оказывается широкий ряд услуг, позволяющих облегчить процесс выхода компаний на внешние рынки, сократить время и финансовые затраты. Нам важно, чтобы бизнес получал максимальную пользу от оказываемой поддержки. Ежегодно собираются предложения от предпринимателей по участию в бизнес-миссиях, выставках, размещению на маркетплейсах и другим услугам. Это позволяет достигать реальных результатов. В 2022 году при содействии Центра 39 предпринимателей заключили экспортные контракты на общую сумму около 32 млн долларов США», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.