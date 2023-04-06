В Энгельсе появится Ледовый дворец

просмотров: 99

Здесь появится юношеская хоккейная школа. Внутри будут раздевалки, тренерские, помещения для хранения инвентаря и сушки формы, зал для разминки и бытовые блоки. Первыми арену оценят профессиональные спортсмены."Это очень важный для города проект, реализация которого стала возможна благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. До этого в Энгельсе не было полноценной ледовой площадки, хотя виды спорта, связанные с ней, пользуются популярностью", - отметил глава региона Роман Бусаргин.