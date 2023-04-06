В Саратовской области пройдёт масштабная ярмарка вакансий
14-15 апреля в регионе состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Площадки ярмарки будут открыты в Саратове, Балакове, Вольске, Петровске и Энгельсе.
Более 70 работодателей Саратовской области представят свыше 3,5 тысячи вакансий по трудоустройству.
Участники ярмарки смогут пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться с HR-службами ключевых работодателей.
«На ярмарке трудоустройства мы презентуем услуги в сфере занятости для тех, кто ищет работу, хочет повысить квалификацию или пройти обучение по новой востребованной специальности. Специалисты познакомят участников с различными программами трудоустройства, в том числе для молодых людей», - прокомментировал министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.
Напомним, программы по содействию занятости реализуются, в том числе, благодаря инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Демография».