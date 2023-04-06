В Саратове и Энгельсе для написания "Тотального диктанта" откроют шесть площадок

просмотров: 80

Как сообщают организаторы, в Саратове и Энгельсе диктант пройдет на следующих площадках:- СГУ им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, ул. Астраханская, д.83, к. 11)- Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104)- Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева (г. Саратов, ул. Радищева, д. 41; г. Энгельс, ул. Ленина, д. 36)- Лицей-интернат естественных наук (г. Саратов, ул. Советская, д. 60)- Школа Бизнеса Диполь (г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239)- Центр адаптации и реабилитации инвалидов "Парус надежды" (г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д.125)Прийти на открытые площадки можно, зарегистрировавшись заранее. Чтобы это сделать, нужно авторизоваться на сайте «Тотального диктанта». Написать диктант можно и дома - для этого также понадобится регистрация.Напомним, «Тотальный диктант» – это образовательная акция в формате добровольного диктанта по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования, социального статуса и ограничений здоровья.Текстом диктанта в этом году будет рассказ писателя и журналиста Василия Авченко.