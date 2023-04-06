6 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
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В России пройдёт конкурс «ПРО Образование – 2023»

Новости
Этот конкурс приурочен к Году педагога и наставника.
В России пройдёт конкурс «ПРО Образование – 2023»


Профессиональные журналисты и авторы смогут подать работы в семи номинациях.

Конкурс «ПРО Образование» нацелен на поощрение лучшего журналистского опыта и поддержки медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране.

Среди нововведений:

-номинация «Открытие года»;

-номинация «Мастер» для поощрения заслуженных деятелей журналистского сообщества и продвижения наставничества в профессии;

-номинация «Популяризация отечественной науки»;

-номинация «Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях», которая введена благодаря созданию большого количества сообществ в соцсетях, сопровождающих деятельность школ, колледжей и вузов.

Конкурсные заявки принимаются на сайте с 12 апреля по 27 октября.

Имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.