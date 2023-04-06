В России пройдёт конкурс «ПРО Образование – 2023»

просмотров: 105

Профессиональные журналисты и авторы смогут подать работы в семи номинациях.Конкурс «ПРО Образование» нацелен на поощрение лучшего журналистского опыта и поддержки медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране.Среди нововведений:-номинация «Открытие года»;-номинация «Мастер» для поощрения заслуженных деятелей журналистского сообщества и продвижения наставничества в профессии;-номинация «Популяризация отечественной науки»;-номинация «Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях», которая введена благодаря созданию большого количества сообществ в соцсетях, сопровождающих деятельность школ, колледжей и вузов.Конкурсные заявки принимаются на сайте с 12 апреля по 27 октября.Имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.