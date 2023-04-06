Справочные видеотерминалы установили ещё на пяти вокзалах в Саратовской области
Для удобства пассажиров на железнодорожных вокзалах станций Ершов, Урбах, Аткарск, Пугачевск и Озинки установили справочные видеотерминалы.
На вокзалах Саратова и Балаково появились дополнительные терминалы. С их помощью можно узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в них представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В случае возникновения дополнительных вопросов при помощи видеосвязи можно связаться с оператором Центра информационно-справочного сопровождения клиентов.
На вокзалах Саратова и Балаково появились дополнительные терминалы. С их помощью можно узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в них представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В случае возникновения дополнительных вопросов при помощи видеосвязи можно связаться с оператором Центра информационно-справочного сопровождения клиентов.