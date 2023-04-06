Сборная СГУ по плаванию – победитель областной универсиады вузов

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В соревнованиях приняли участие команды семи образовательных организаций высшего образования Саратовской области – СГУ, СГТУ, СГМУ, СГЮА, ПИУ, СГК, БИТИ, всего около 50 человек.Сборную Саратовского университета представляли 12 спортсменов – студентов Института физической культуры и спорта, факультета компьютерных наук и информационных технологий, Института физики и географического факультета.На всех дистанциях и двух эстафетах спортсмены показали себя на высоком уровне. По итогам соревнований они завоевали 13 золотых медалей, 7 серебряных и 6 бронзовых. В общекомандном зачёте сборная СГУ заняла 1 место, опередив команды СГЮА и СГТУ.По словам тренера команды, старшего преподавателя ИФКиС Елены Щербаковой, спортсмены выступили достойно и по праву заняли весь пьедестал почёта.