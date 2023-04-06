Саратовцы продолжают пополнять ряды контрактников

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Житель Энгельса Антон Шахметов рассказал о своем желании пойти служить. За его плечами срочная служба в Вооруженных Силах России. После несколько лет «перерыва», как сам Антон называет работу на «гражданке», он принял решение пойти на контрактную военную службу.«Это настоящая мужская работа, за которую не стыдно. Есть возможность получить разные военно-учетные специальности исходя из специфики и желания, понять, каким видом деятельности заниматься. Есть возможность проходить обучение и совершенствовать свои навыки, чтобы в дальнейшем применить их по возможности», поделился контрактник.Напомним, в Саратовской области планируется формирование новых именных подразделений, а также идет доукомплектование действующих воинских частей. Контракт вправе заключить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью.Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. После 3 лет службы по контракту: бесплатное получение высшего или среднего пфессионального образования, вступление в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих и приобретения жилья стоимостью до 6,0 млн рублей.Дополнительные льготы для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции: при заключение контракта военной службы сроком от 1 года производится выплата в размере 195 000 рублей; установлена 60 процентная надбавка к окладу по воинской должности военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту после 21 сентября 2022 г., в период проведения специальной военной операции и шести месяцев после её завершения; присвоение статуса ветерана боевых действий и соответствующие льготы; кредитные и налоговые каникулы; бюджетные места для обучения детей в вузах; бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях; социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья) и др.По поручению Губернатора области Романа Бусаргина расширяется перечень региональных мер поддержки, среди которых единовременная денежная выплата 50 000 рублей за заключение контракта о прохождении военной службы в период с 1 января по 31 декабря 2023 года; обеспечение во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста полутора лет местами в дошкольных образовательных организациях; зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; предоставление первоочередного права на перевод ребенка в другую общеобразовательную организацию; право на получение бесплатной юридической помощи на территории области.По вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Буровая д. 36, контактный телефон 8(8452) 38-19-20. Либо в районные военные комиссариаты и пункты информирования граждан в муниципальных районах Саратовской области.