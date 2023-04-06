Летом планируется завершить пристройку к малой сцене ТЮЗа

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По словам губернатора, область запросила у федерального центра опережающее финансирование ТЮЗа. Это позволит сдать объект уже в этом году. Сейчас идёт строительство пристройки, где будет расположен отдельный вход для зрителей. Подрядчик обещает завершить её уже летом.Было отмечено, что во время работ столкнулись с некачественным проектом. В него включили не все инженерные сети и оборудование, есть изменения и в части пожарной безопасности. Сейчас идёт корректировка документации.«У нас есть все обстоятельства, чтобы завершить объект до конца года. К сожалению, проект нужно доделывать. Но это не должно останавливать работы. Есть достаточно времени, чтобы поправить проект параллельно с продолжением реконструкции. Работать нужно в тесном контакте с ТЮЗом. Заранее выбрать такие творческие и цветовые решения, чтобы было удобно и артистам, и зрителям», - подытожил Роман Бусаргин.