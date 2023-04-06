В области проведут мероприятия по общей иммунизации против кори

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С целью предупреждения распространения данного инфекционного заболевания в области с 3 апреля по 31 декабря текущего года будут проведены мероприятия по общей иммунизации против кори. Она охватит детское, активное взрослое население в возрастной группе до 59 лет включительно, а также группы риска без ограничения возраста.В Ивантеевском районе в связи с неблагополучной ситуацией подчищающая иммунизация против кори уже проводится . Для организации полномаштабной иммунизации против кори министерством здравоохранения в настоящее время приобретаются вакцинные препараты.