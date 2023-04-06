На летний отдых и оздоровление в 2023 году планируется направить около 50 тысяч детей

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В этом году возобновят организацию отдыха детей и их оздоровления санаторий «Октябрьское ущелье» города Саратова, санаторий «Светлана» Вольского района и палаточный лагерь «Детский лагерь с характером «Не Ромашка» .В консолидированном бюджете на оздоровительную кампанию 2023 года предусмотрено 1 млрд 86 млн рублей, что позволит оздоровить в лагерях всех типов около 50 тысяч детей, в том числе по путевкам министерства труда и социальной защиты области на отдых и оздоровление будут направлены 11736 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2000 детей из семей участников специальной военной операции и 12880 несовершеннолетних, нуждающихся в санаторном лечении.На Черноморское побережье Краснодарского края планируется направить 1200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей диспансерной группы.В рамках трудовой занятости будет охвачено порядка 11 тысяч детей.Все оздоровительные учреждения будут принимать детей по факту готовности объектов к работе только при наличии разрешительных документов.В министерстве труда и социальной защиты области по вопросу отдыха и оздоровления детей работает «горячая линия» (тел. 98-26-54).