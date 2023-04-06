На летний отдых и оздоровление в 2023 году планируется направить около 50 тысяч детей
На сегодняшний день в реестр оздоровительных учреждений, имеющих право оказывать услуги по отдыху и оздоровлению детей, входит 665 организаций отдыха детей и их оздоровления, среди которых 39 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 9 учреждений санаторного типа, 605 лагерей с дневным пребыванием и 2 палаточных лагеря.
В этом году возобновят организацию отдыха детей и их оздоровления санаторий «Октябрьское ущелье» города Саратова, санаторий «Светлана» Вольского района и палаточный лагерь «Детский лагерь с характером «Не Ромашка» .
В консолидированном бюджете на оздоровительную кампанию 2023 года предусмотрено 1 млрд 86 млн рублей, что позволит оздоровить в лагерях всех типов около 50 тысяч детей, в том числе по путевкам министерства труда и социальной защиты области на отдых и оздоровление будут направлены 11736 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2000 детей из семей участников специальной военной операции и 12880 несовершеннолетних, нуждающихся в санаторном лечении.
На Черноморское побережье Краснодарского края планируется направить 1200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей диспансерной группы.
В рамках трудовой занятости будет охвачено порядка 11 тысяч детей.
Все оздоровительные учреждения будут принимать детей по факту готовности объектов к работе только при наличии разрешительных документов.
В министерстве труда и социальной защиты области по вопросу отдыха и оздоровления детей работает «горячая линия» (тел. 98-26-54).