Жители Саратовской области за год сдали 663 тонны металлолома

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Объем заготовки вырос, составив по сравнению с 2021 годом 121,8% и 112,8% по черному и цветному лому соответственно.Из общего объема свыше 663 тонн сдали жители Саратовской области. По данным Саратовстата, затраты организаций на приобретение лома и отходов металлов у населения в 2022 году составили более 12,2 млрд рублей.Государственная услуга по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов предоставляется только в электронном виде. Получить ее можно через Госуслуги. В 2022 году министерство промышленности и энергетики области рассмотрело 190 заявлений ломозаготовителей.