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Нацпроект поможет сократить незавершённое производство на предприятии

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На ООО «Техкомплект» ключевым направлением для оптимизации стала реорганизация подхода к производству фланцев. Для этого сотрудниками проектного офиса при поддержке экспертов Регионального центра компетенций проведены мероприятия по формированию поточной ячейки в цехе металлообработки. По предварительным подсчетам перестановка оборудования, балансировка операций и сокращение лишних движений позволит сократить время изготовления больших партий фланцев на 74% и практически полностью исключить незавершённое производство между операциями.

«Гибкость и сроки изготовления заказа зачастую выходят на первый план в условиях сильной конкуренции на рынке, поэтому мы стараемся сократить издержки на производстве и ускорить процессы при выполнении наших производственных планов. Уходя от работы большими партиями, мы решаем не только эти проблемы, но и повышаем качество нашей продукции. Как показывает практика, наибольшее количество дефектов возникает именно в момент пролёживания заготовок и их транспортировки", - прокомментировала экономист предприятия Татьяна Христолюбова.

Напомним, ООО «Техкомплект» является участником нацпроекта с 2022 года. Производственное предприятие открылось в Энгельсе в 2008 году. Площадь производственного цеха на данный момент составляет 6 тыс. квадратных метров. На предприятии изготавливаются детали любой сложности методом механической обработки на высокоточном оборудовании.