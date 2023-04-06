Нацпроект поможет сократить незавершённое производство на предприятии

просмотров: 125

На ООО «Техкомплект» ключевым направлением для оптимизации стала реорганизация подхода к производству фланцев. Для этого сотрудниками проектного офиса при поддержке экспертов Регионального центра компетенций проведены мероприятия по формированию поточной ячейки в цехе металлообработки. По предварительным подсчетам перестановка оборудования, балансировка операций и сокращение лишних движений позволит сократить время изготовления больших партий фланцев на 74% и практически полностью исключить незавершённое производство между операциями.«Гибкость и сроки изготовления заказа зачастую выходят на первый план в условиях сильной конкуренции на рынке, поэтому мы стараемся сократить издержки на производстве и ускорить процессы при выполнении наших производственных планов. Уходя от работы большими партиями, мы решаем не только эти проблемы, но и повышаем качество нашей продукции. Как показывает практика, наибольшее количество дефектов возникает именно в момент пролёживания заготовок и их транспортировки", - прокомментировала экономист предприятия Татьяна Христолюбова.Напомним, ООО «Техкомплект» является участником нацпроекта с 2022 года. Производственное предприятие открылось в Энгельсе в 2008 году. Площадь производственного цеха на данный момент составляет 6 тыс. квадратных метров. На предприятии изготавливаются детали любой сложности методом механической обработки на высокоточном оборудовании.