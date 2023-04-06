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Лилия Матвеева стала обладателем премии журналиста Александра Никитина в сфере социальной журналистики

Новости
Шеф-редактор, телеведущая ГТРК «Саратов» Лилия Матвеева стала лауреатом журналистской премии имени Александра Никитина по итогам 2022 года.
Лилия Матвеева стала обладателем премии журналиста Александра Никитина в сфере социальной журналистики


Распоряжение Губернатора области о присуждении премии в сфере социальной журналистики вышло 4 апреля 2023 г.

​ Лилия Матвеева - выпускница института филологии и журналистики СГУ​ им.Н.Г.Чернышевского. Работает на телевидении с 2008 года, ведущая информационной программы «Вести.Саратов», а также тематических программ «Гость в студии», «События недели» и др.

​В 2022 году Лилия стала военным корреспондентом. Не раз выезжала в зону проведения специальной военной операции, где базируются добровольцы и мобилизованные военнослужащие из Саратовской области. Лилия активно занимается волонтерской деятельностью, помогает собирать гуманитарные грузы.

​Авторские работы Лилии Матвеевой неоднократно отмечались на творческих конкурсах: Международном фестивале телевизионных программ и фильмов «Телепрофи», Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «Мир права».