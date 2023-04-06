Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» объединит работодателей и соискателей

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Ярмарка объединит соискателей и работодателей области из разных отраслей. Наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.Региональный этап ярмарки пройдет на пяти площадках – в Саратове, Балаково, Вольске, Петровске и Энгельсе.Более 70 работодателей Саратовской области представят свыше 3,5 тысячи вакансий на ярмарке трудоустройства. Участниками станут жители области, ищущие работу, учащиеся и студенты порядка 20 учебных заведений региона, другие заинтересованные лица.Участники получат возможность пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться лицом к лицу с HR-службами ключевых работодателей.«На ярмарке трудоустройства мы презентуем услуги в сфере занятости для тех, кто ищет работу, хочет повысить квалификацию или пройти обучение по новой востребованной специальности. Специалисты познакомят участников с различными программами трудоустройства, в том числе для молодых людей», - прокомментировал министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, – узнать о самых востребованных направлениях.Напомним, программы по содействию занятости реализуются, в том числе, благодаря национальному проекту «Демография».