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Подведены итоги XXIII открытой областной спартакиады воспитанников школы «Реабилитация и Физкультура»

Новости

Подведены итоги XXIII открытой областной спартакиады воспитанников школы «Реабилитация и Физкультура»
На базе Детского оздоровительного центра «Ровесник» прошло торжественное закрытие XXIII открытой областной спартакиады учащихся детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» «Награды – сильнейшим, здоровье - всем!».

Подведены итоги XXIII открытой областной спартакиады воспитанников школы «Реабилитация и Физкультура»

В соревнованиях приняли участие 130 воспитанников из 14 филиалов школы «РиФ». Ребята соревновались по дисциплинам: легкая атлетика (толкание ядра, бег на 60 метров, прыжки в длину, смешанная эстафета), дартс, плавание (50 м в/стиль, 50 м на спине, 50 м брассом, 50 м баттерфляем, эстафета 4x25 м в/стиль), настольный теннис.

Общее руководство подготовкой и проведением областной спартакиады осуществлялось судейской коллегией из состава тренеров-преподавателей и руководства детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». Главным судьей соревнований стала заслуженный тренер России Светлана Борисовская.

Победу по общему количеству очков, заработанных спортсменами в личных и командных соревнованиях, одержала команда Саратовского отделения ДЮСАШ «РиФ» со счетом 4320 очков.

Кубок за второе место завоевала команда филиала школы в Ртищево, уступив победителю 40 очков. Третье призовое место пьедестала почета оставила за собой команда филиала «РиФ» в Марксе с количеством очков, равным 4155.

«Лучшие из лучших сегодня получили заслуженные награды, а главное - возможность выступить на всероссийских соревнованиях. Уверен, что впереди у этих молодых и целеустремленных ребят большое будущее, наполненное новыми успехами, светлыми мечтами и радостью от новых побед, несмотря на трудности и преграды. Отдельные слова благодарности, конечно, педагогам и наставникам, тем, кто помогает нашим спортсменам поверить в себя», - прокомментировал областную спартакиаду министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.