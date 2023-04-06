Подведены итоги XXIII открытой областной спартакиады воспитанников школы «Реабилитация и Физкультура»

просмотров: 170

В соревнованиях приняли участие 130 воспитанников из 14 филиалов школы «РиФ». Ребята соревновались по дисциплинам: легкая атлетика (толкание ядра, бег на 60 метров, прыжки в длину, смешанная эстафета), дартс, плавание (50 м в/стиль, 50 м на спине, 50 м брассом, 50 м баттерфляем, эстафета 4x25 м в/стиль), настольный теннис.Общее руководство подготовкой и проведением областной спартакиады осуществлялось судейской коллегией из состава тренеров-преподавателей и руководства детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура». Главным судьей соревнований стала заслуженный тренер России Светлана Борисовская.Победу по общему количеству очков, заработанных спортсменами в личных и командных соревнованиях, одержала команда Саратовского отделения ДЮСАШ «РиФ» со счетом 4320 очков.Кубок за второе место завоевала команда филиала школы в Ртищево, уступив победителю 40 очков. Третье призовое место пьедестала почета оставила за собой команда филиала «РиФ» в Марксе с количеством очков, равным 4155.«Лучшие из лучших сегодня получили заслуженные награды, а главное - возможность выступить на всероссийских соревнованиях. Уверен, что впереди у этих молодых и целеустремленных ребят большое будущее, наполненное новыми успехами, светлыми мечтами и радостью от новых побед, несмотря на трудности и преграды. Отдельные слова благодарности, конечно, педагогам и наставникам, тем, кто помогает нашим спортсменам поверить в себя», - прокомментировал областную спартакиаду министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.