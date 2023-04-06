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Школьники региона одержали очередные победы на всероссийской олимпиаде

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С 16 марта по 30 апреля 2023 года проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором участвуют более 30 представителей Саратовской области, показавших лучшие результаты по итогам регионального этапа.

На этой неделе стали известны результаты заключительного этапа олимпиады по истории и немецкому языку, в которых школьники нашего региона вошли в число призеров.

Чуркук Иван, обучающийся 10-го класса физико-технического лицея № , стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, проведенного на базе Псковского государственного университета.


Кленина Софья, обучающаяся 11-го класса гимназии №1 города Саратова, стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (проходил на базе Института развития образования Самарской области).


Призёры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет и дают льготы при поступлении в большинство российских вузов по соответствующему профилю.