Школьники региона одержали очередные победы на всероссийской олимпиаде

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На этой неделе стали известны результаты заключительного этапа олимпиады по истории и немецкому языку, в которых школьники нашего региона вошли в число призеров.Чуркук Иван, обучающийся 10-го класса физико-технического лицея № , стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, проведенного на базе Псковского государственного университета.Кленина Софья, обучающаяся 11-го класса гимназии №1 города Саратова, стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (проходил на базе Института развития образования Самарской области).Призёры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет и дают льготы при поступлении в большинство российских вузов по соответствующему профилю.