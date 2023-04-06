Семь учёных СГУ одержали победу в конкурсах РНФ

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По их результатам более 800 научных коллективов получат финансовую поддержку Российского Научного Фонда. Большая часть – это проекты отдельных научных групп, по которым всегда высокая конкурсность. На финансирование победителей в 2023–2026 годах будет направлено более 16,6 миллиарда рублей.В рамках конкурса отдельных научных групп поддержано 585 проектов, планируемых к реализации в 2023–2025 годах с последующим возможным продлением срока выполнения на один или два года. В этот список вошли научные разработки пяти учёных Саратовского университета.В топ лучших попали проекты профессора кафедры радиофизики и нелинейной динамики Татьяны Вадивасовой «Нелинейная динамика сложных спайковых нейронных сетей с учётом взаимодействия их компонентов, активируемых особыми типами сигналов» и заведующего кафедрой динамического моделирования и биомедицинской инженерии Анатолия Караваева «Моделирование сложных колебательных биофизических систем и разработка методов диагностики связей и синхронизации их элементов по экспериментальным сигналам».Доцент кафедры материаловедения, технологии и управления качеством Мария Ломова представила на конкурс разработку «Механизм противоопухолевого действия переменного негреющего магнитного поля invitro и invivo». Аналитические люминесцентные методы для отслеживания релиза инкапсулированного доксорубицина использованы в проекте заведующей кафедрой общей и неорганической химией Ирины Горячевой.Разработкой фундаментальных основ метода оптического просветления биологических тканей и его приложение к решению задач диагностики и терапии патологических процессов занимается заведующий кафедрой оптики и биофотоники, профессор Валерий Тучин. Его проект также вошёл в число победителей. Размер одного гранта РНФ составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.В 2022 году завершилась реализация трёхлетних проектов отдельных научных групп, поддержанных Фондом в 2020 году. Условиями конкурса была предусмотрена возможность продления реализации проектов на срок от одного до двух лет. В рамках конкурса на продление поддержано 209 проектов. Среди них – два проекта научных сотрудников СГУ.Это разработка заведующей кафедрой радиофизики и нелинейной динамики Галины Стрелковой «Коллективная динамика связанных ансамблей нелинейных осцилляторов. Влияние топологии и характера связей, неоднородности, внешних шумовых и регулярных возмущений».Ещё один проект «Человек на войне: антропология военной истории Наполеоновской эпохи» представил профессор кафедры всеобщей истории Андрей Гладышев.«В прошлом году учёные нашего университета приняли активное участие в конкурсах Российского научного фонда, результатом чего послужило большое количество проектов, получивших поддержку в этом году. Среди победителей конкурса отдельных научных групп присутствуют как коллективы, получившие гранты РНФ впервые, так и научные группы, уже неоднократно становившиеся обладателями грантов РНФ. Так, коллективы под руководством члена-корреспондента РАН, профессора В.В. Тучина и доцента М.В. Ломовой получили гранты РНФ уже во второй раз, а коллектив под руководством профессора И.Ю. Горячевой – даже в 4-й раз. Впервые получили поддержку фонда коллективы под руководством профессора А.С. Караваева и профессора Т.Е. Вадивасовой, – рассказала начальник Управления научной деятельности Ольга Москаленко. – Важно также отметить, что все коллективы, принимавшие участие в конкурсе на продление сроков выполнения проектов, завершившихся в 2022 году, получили финансирование на предстоящие два года. Я желаю всем научным группам успешной реализации проектов, а также творческих успехов и дальнейших побед».Результаты экспертизы заявок в ИАС РНФ и карточки поддержанных проектов на сайте фонда будут доступны с 4 апреля.