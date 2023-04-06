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В Саратове выбрали «Мисс и Мистер студенчество»

Новости

В Театре юного зрителя имени Ю.П. Киселёва состоялся финал областного конкурса интеллекта, творчества, спорта и красоты «Мисс и Мистер студенчество Саратовской области» - «Новые лица студенчества».
В Саратове выбрали «Мисс и Мистер студенчество»



В конкурсе приняли участие 10 девушек и 9 парней - представители высших учебных заведений Саратовской области. Конкурсанты продемонстрировали жюри классическое дефиле и номера в четырех конкурсах: «Видео-визитка», «Интеллектуальный конкурс», «Творческий номер», «Спортивный конкурс».



По итогам пятичасовой программы почетными титулами награждены:

«Мисс Студенчество Саратовской области 2023» - Полина Иванова (ПИУ им. П.А. Столыпина),

«Мистер Студенчество Саратовской области 2023» - Кирилл Алексахин (СГТУ им. Ю.А. Гагарина).

Первая Вице-мисс - Маргарита Рыбакова (СГУ им. Н.Г. Чернышевского,)

первый Вице-мистер - Евгений Шевляков (СГЮА),

вице-мисс - Лилит Мирумян (СГЮА), Мария Кузнецова (СГМУ),

вице-мистер - Александр Харламов (СГЮА), Иван Спасов (СГАУ).

Призы зрительских симпатий вручены Марии Кузнецовой (СГМУ им. Разумовского ) и Евгению Шевлякову (СГЮА).

«Мисс и Мистер студенчество» - это чествование не только красоты, но в первую очередь талантов, интеллекта, силы, мастерства. Саратовские девушки и молодые люди неоднократно становились победителями и призерами всероссийских конкурсов и доказывали, что наши студенты - лучшие в стране. Хочу победителям пожелать достойно представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер студенчество России», - сказал на церемонии в ТЮЗе министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.