В стационарных социозащитных учреждениях температурный режим находится на особом контроле

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Дома-интернаты, детские и реабилитационные центры обеспечены дополнительными отопительными приборами. При их использовании соблюдаются все меры безопасности.«В Саратовской области действует 48 стационарных социозащитных учреждений, подведомственных министерству. В них на постоянной основе находится более 7 тысяч человек. Основная задача – обеспечить получателям социальных услуг комфортные и безопасные условия пребывания», - рассказали в министерстве труда и соцзащиты области.Напомним, вчера в ходе постоянно действующего совещания с зампредами правительства и министрами области Губернатор Роман Бусаргин дал поручение проверить как соблюдается температурный режим в учреждениях социальной сферы.