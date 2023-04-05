5 апреля 2023 СРЕДА
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В стационарных социозащитных учреждениях температурный режим находится на особом контроле

Новости
В стационарных социозащитных учреждениях области регулярно проводится проверка температурного режима. Во всех учреждениях температурный режим соответствует установленным нормативам.

В стационарных социозащитных учреждениях температурный режим находится на особом контроле


Дома-интернаты, детские и реабилитационные центры обеспечены дополнительными отопительными приборами. При их использовании соблюдаются все меры безопасности.

«В Саратовской области действует 48 стационарных социозащитных учреждений, подведомственных министерству. В них на постоянной основе находится более 7 тысяч человек. Основная задача – обеспечить получателям социальных услуг комфортные и безопасные условия пребывания», - рассказали в министерстве труда и соцзащиты области.
Напомним, вчера в ходе постоянно действующего совещания с зампредами правительства и министрами области Губернатор Роман Бусаргин дал поручение проверить как соблюдается температурный режим в учреждениях социальной сферы.