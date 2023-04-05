Дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, размещенные в Саратовской области, учатся создавать мультфильмы
Ребята вместе с преподавателями создают мультипликационные фильмы.
Темой занятий стал День космонавтики. Дети вылепили из пластилина героев и фоны к придуманной ими истории про космос для будущего мультсюжета и приступили к его съемке в технике пластилиновой перекладки и перелепки.
Скоро съемка будет завершена, и после озвучивания и монтажа мультфильм будет размещен на интернет-ресурсах проекта «Счастливая мультшкола» фонда «Родительская лига». Его смогут использовать участники проекта, а также любые желающие для поздравления с Днем космонавтики.
Педагоги-мультипликаторы Наталья Кривенцова, Дмитрий Землянский и Мария Моргунова также провели беседу с детьми об истории освоения космоса человеком, о первом космонавте планеты Юрии Гагарине и его судьбе.
Ребята вместе с преподавателями создают мультипликационные фильмы.
Темой занятий стал День космонавтики. Дети вылепили из пластилина героев и фоны к придуманной ими истории про космос для будущего мультсюжета и приступили к его съемке в технике пластилиновой перекладки и перелепки.
Скоро съемка будет завершена, и после озвучивания и монтажа мультфильм будет размещен на интернет-ресурсах проекта «Счастливая мультшкола» фонда «Родительская лига». Его смогут использовать участники проекта, а также любые желающие для поздравления с Днем космонавтики.
Педагоги-мультипликаторы Наталья Кривенцова, Дмитрий Землянский и Мария Моргунова также провели беседу с детьми об истории освоения космоса человеком, о первом космонавте планеты Юрии Гагарине и его судьбе.