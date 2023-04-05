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Более 6 млрд рублей получит Саратовская область на развитие городского электротранспорта

Новости
Саратовская область вошла в число 10 регионов России, которые в 2023–2025 годах получат средства из федерального бюджета на проекты развития городского электрического транспорта и благоустройства прилегающих к ним территорий.
Более 6 млрд рублей получит Саратовская область на развитие городского электротранспорта


Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В этом году Саратовская область получит из федерального бюджета 2,223 млрд рублей, в 2024 - 2,216 млрд, 2025 году - 1,680 млрд рублей. Всего субъектам РФ за три года выделят 86,5 млрд рублей.

«Средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 километра трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций» - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в Саратове в этом году стартует проект по созданию линий скоростного трамвая, который предусматривает реконструкцию линий по маршрутам №9, 8, 6 и 3.