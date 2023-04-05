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Жителей области приглашают к участию в акции «Красная гвоздика»

Новости


Ежегодно благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проводит всероссийскую акцию «Красная гвоздика». В период проведения акции с 20 апреля по 22 июня каждый житель страны может внести свой вклад в дело помощи ветеранам боевых действий, перечислив средства в благотворительный фонд.

Жителей области приглашают к участию в акции «Красная гвоздика»


​Распространяя патриотический символ «Красная гвоздика» на протяжении 5 лет, волонтеры привлекли более 26 млн рублей благотворительных пожертвований, которые направили на помощь 469 ветеранам боевых действий.

​На собранные средства фонд приобретает для ветеранов инвалидные коляски, лекарства, протезы, организует дорогостоящие операции и реабилитационное лечение, поставляет учреждениям современное медицинское оборудование, оснащает операционные.

​ Саратовской области помощь от фонда получили 131 ветеран и одно учреждение на общую сумму 24 317 356 рублей.

​«Акция способствует популяризации патриотических ценностей, развивает взаимопомощь и неравнодушие к судьбам наших соотечественников, которые нуждаются в поддержке в текущее сложное время», - считают организаторы.

​Принять участие в акции можно по ссылке: www.pamyatpokoleniy.ru.