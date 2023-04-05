Саратовец одержал победу в соревнованиях по спортивному ориентированию

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Мероприятие проходило в период с 29 марта по 3 апреля в Геленджике.В нем приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных регионов страны.Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3 Ярослав Нургалиев стал победителем в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-лонг».Спортсмена тренируют - Сергея Яксанова и Алексея Семенова.