Саратовец одержал победу в соревнованиях по спортивному ориентированию
Саратовский спортсмен Ярослав Нургалиев стал победителем Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «ЧЕРНОЕ МОРЕ-2023»
Мероприятие проходило в период с 29 марта по 3 апреля в Геленджике.
В нем приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных регионов страны.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3 Ярослав Нургалиев стал победителем в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-лонг».
Спортсмена тренируют - Сергея Яксанова и Алексея Семенова.
Мероприятие проходило в период с 29 марта по 3 апреля в Геленджике.
В нем приняли участие 1,5 тыс. спортсменов из разных регионов страны.
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 3 Ярослав Нургалиев стал победителем в дисциплинах «кросс-спринт» и «кросс-лонг».
Спортсмена тренируют - Сергея Яксанова и Алексея Семенова.