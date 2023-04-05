В Саратовской области задержали 41 охотника-нарушителя

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В Саратовской области весенняя спортивная и любительская охота на гусей, селезня уток и вальдшнепа началась 18 марта. Сегодня завершается охота в 5 районах южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Ровенский), 10 апреля — во всех остальных районах.Кроме того, по 21 апреля разрешена охота на селезня уток с использованием живой подсадной манной утки.Отметим, что наказание за нарушения правил охоты прописаны в ст. 8.37 КоАП РФ. Так, предусмотрены штрафы: от 500 до 4000 рублей - на граждан, от 20000-35000 рублей - на должностных лиц.