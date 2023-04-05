Более 30 тысяч тонн молока произведено в сельскохозяйственных предприятиях области с начала года
Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 3 апреля в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 30,7 тыс. тонн молока, что на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года. Валовой надой молока за сутки составляет 346 тонн, надой молока от коровы за сутки — 18,1 кг (+1,4 кг к 2022 году).
Традиционный лидер в производстве молока региона – Марксовский район, где с начала года произведено 18 550 тонн ценного продукта.
Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (28,7 кг), Энгельсского (24,0 кг), Калининского (23,5 кг) и Новобурасского (18,8 кг) муниципальных районов.
Традиционный лидер в производстве молока региона – Марксовский район, где с начала года произведено 18 550 тонн ценного продукта.
Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (28,7 кг), Энгельсского (24,0 кг), Калининского (23,5 кг) и Новобурасского (18,8 кг) муниципальных районов.