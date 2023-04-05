Более 30 тысяч тонн молока произведено в сельскохозяйственных предприятиях области с начала года

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Традиционный лидер в производстве молока региона – Марксовский район, где с начала года произведено 18 550 тонн ценного продукта.Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (28,7 кг), Энгельсского (24,0 кг), Калининского (23,5 кг) и Новобурасского (18,8 кг) муниципальных районов.