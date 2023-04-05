В Саратове прошла "Студенческая весна"
На сцене Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся гала-концерт ежегодного областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2023» среди профессиональных образовательных организаций области.
Сотни талантливых студентов продемонстрировали лучшие танцевальные и вокальные номера, оригинальный жанр и театральные постановки, а также попробовали свои силы в направлении журналистика.
По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры Фестиваля.
ГРАН-ПРИ Фестиваля стал Губернаторский колледж г.Балаково
I место - Саратовский областной педагогический колледж
II место - Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮА
II место - Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.Гагарина
III место - Филиал СамГУПС в г.Саратове
Также ГРАН-ПРИ по номинациям получили:
ГРАН-ПРИ Театрального направления - Театральный коллектив «Окна» (Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.Гагарина),
ГРАН-ПРИ Направления «Оригинальный жанр» - творческий коллектив «The Who» (Саратовский архитектурно-строительный колледж),
ГРАН-ПРИ Танцевального направления - Ансамбль танца «Каблучок» (Саратовский областной педагогический колледж),
ГРАН-ПРИ Музыкального направления -Антон Подзаров (Саратовский колледж машиностроения и энергетики СГТУ им.Гагарина Ю.А),
ГРАН-ПРИ Направления «Журналистика» - Медиацентр «ForwardMedia» (Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮА ).
Главные награды победителям вручил министр молодёжной политики и спорта области Олег Дубовенко.
«Сегодня на сцене лучшие творческие коллективы среднего образования Саратовской области, лучшие исполнители и ансамбли. С замиранием сердца мы все наблюдали за выступлениями и радовались вашим наградам. Саратовская область по праву гордится брендом «Саратовская студенческая весна», ведь наши творческие коллективы уже не один год лучшие в России. Я искренне хочу выразить всем вам слова благодарности, за то что каждую весну вы дарите нам поистине настоящий праздник!»-, отметил Олег Дубовенко.