5 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 04 апреля
В стационарных социозащитных учреждениях температурный режим находится на особом контроле
17:00 | 04 апреля
Дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, размещенные в Саратовской области, учатся создавать мультфильмы
16:03 | 04 апреля
Более 6 млрд рублей получит Саратовская область на развитие городского электротранспорта
15:02 | 04 апреля
Жителей области приглашают к участию в акции «Красная гвоздика»
14:03 | 04 апреля
В Саратове на одном из участков улично-дорожной сети изменится схема движения
13:00 | 04 апреля
В Саратовской области задержали 41 охотника-нарушителя
12:00 | 04 апреля
Саратовец одержал победу в соревнованиях по спортивному ориентированию
11:04 | 04 апреля
Более 30 тысяч тонн молока произведено в сельскохозяйственных предприятиях области с начала года
10:01 | 04 апреля
В Саратове прошла "Студенческая весна"
09:00 | 04 апреля
Саратовский полиграфкомбинат вышел из простоя
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошла "Студенческая весна"

Новости

На сцене Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся гала-концерт ежегодного областного фестиваля «Саратовская студенческая весна-2023» среди профессиональных образовательных организаций области.
В Саратове прошла "Студенческая весна"

Сотни талантливых студентов продемонстрировали лучшие танцевальные и вокальные номера, оригинальный жанр и театральные постановки, а также попробовали свои силы в направлении журналистика.

По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры Фестиваля.

ГРАН-ПРИ Фестиваля стал Губернаторский колледж г.Балаково

I место - Саратовский областной педагогический колледж

II место - Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮА

II место - Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.Гагарина

III место - Филиал СамГУПС в г.Саратове

Также ГРАН-ПРИ по номинациям получили:

​ ГРАН-ПРИ Театрального направления - Театральный коллектив «Окна» (Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.Гагарина),

ГРАН-ПРИ Направления «Оригинальный жанр» - творческий коллектив «The Who» (Саратовский архитектурно-строительный колледж),

​ ГРАН-ПРИ Танцевального направления - Ансамбль танца «Каблучок» (Саратовский областной педагогический колледж),

​ ГРАН-ПРИ Музыкального направления -Антон Подзаров (Саратовский колледж машиностроения и энергетики СГТУ им.Гагарина Ю.А),

ГРАН-ПРИ Направления «Журналистика» - Медиацентр «ForwardMedia» (Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮА ).

Главные награды победителям вручил министр молодёжной политики и спорта области Олег Дубовенко.

«Сегодня на сцене лучшие творческие коллективы среднего образования Саратовской области, лучшие исполнители и ансамбли. С замиранием сердца мы все наблюдали за выступлениями и радовались вашим наградам. Саратовская область по праву гордится брендом «Саратовская студенческая весна», ведь наши творческие коллективы уже не один год лучшие в России. Я искренне хочу выразить всем вам слова благодарности, за то что каждую весну вы дарите нам поистине настоящий праздник!»-, отметил Олег Дубовенко.