В Саратове прошла "Студенческая весна"

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Сотни талантливых студентов продемонстрировали лучшие танцевальные и вокальные номера, оригинальный жанр и театральные постановки, а также попробовали свои силы в направлении журналистика.По итогам конкурсного отбора определены победители и призеры Фестиваля.ГРАН-ПРИ Фестиваля стал Губернаторский колледж г.БалаковоI место - Саратовский областной педагогический колледжII место - Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮАII место - Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.ГагаринаIII место - Филиал СамГУПС в г.СаратовеТакже ГРАН-ПРИ по номинациям получили:​ ГРАН-ПРИ Театрального направления - Театральный коллектив «Окна» (Профессионально-Педагогический колледж СГТУ им.Ю.А.Гагарина),ГРАН-ПРИ Направления «Оригинальный жанр» - творческий коллектив «The Who» (Саратовский архитектурно-строительный колледж),​ ГРАН-ПРИ Танцевального направления - Ансамбль танца «Каблучок» (Саратовский областной педагогический колледж),​ ГРАН-ПРИ Музыкального направления -Антон Подзаров (Саратовский колледж машиностроения и энергетики СГТУ им.Гагарина Ю.А),ГРАН-ПРИ Направления «Журналистика» - Медиацентр «ForwardMedia» (Отделение среднего профессионального образования Межрегионального юридического института СГЮА ).Главные награды победителям вручил министр молодёжной политики и спорта области Олег Дубовенко.«Сегодня на сцене лучшие творческие коллективы среднего образования Саратовской области, лучшие исполнители и ансамбли. С замиранием сердца мы все наблюдали за выступлениями и радовались вашим наградам. Саратовская область по праву гордится брендом «Саратовская студенческая весна», ведь наши творческие коллективы уже не один год лучшие в России. Я искренне хочу выразить всем вам слова благодарности, за то что каждую весну вы дарите нам поистине настоящий праздник!»-, отметил Олег Дубовенко.