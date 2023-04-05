Саратовский полиграфкомбинат вышел из простоя

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20 марта предприятие возобновило свою производственную деятельность. С сегодняшнего дня, 3 апреля, отменен приказ о простое.Как сообщили в компании, на сегодняшний день основная задача для предприятия – работа по возврату ключевых заказчиков и наращиванию производственных мощностей.