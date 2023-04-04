Жительница Балаково после общения с «сотрудником банка» лишилась более миллиона рублей

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Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился банковским работником и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Для сохранности сбережений собеседник предложил перевести деньги на безопасный счет. Горожанка знала о подобных схемах мошенничества, но, испугавшись потери сбережений, поверила незнакомцу и через банкомат перевела 1 050 000 рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: сотрудники банков, а тем более представители правоохранительных органов никогда не спрашивают пароли от банковских карт и коды из смс-сообщений, никогда не будут просить оформить кредит, чтобы предотвратить мошеннические действия, или перевести деньги на резервный счет для их сохранности!Проверяйте информацию, поступившую от незнакомцев. Помните, ни при каких обстоятельствах никому нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники.Информацию об операциях по банковским счетам можно получить в отделении банка или в мобильном банковском приложении.О фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).