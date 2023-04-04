4 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 апреля
Жительница Балаково после общения с «сотрудником банка» лишилась более миллиона рублей
17:01 | 03 апреля
Специалисты Агентства стратегических инициатив дали экспертную оценку состояния бизнес-среды региона
16:02 | 03 апреля
Детям-сиротам выдали 283 сертификата на получение жилья​
15:00 | 03 апреля
Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов
14:03 | 03 апреля
В Гагаринском районе планируется построить крупный логистический комплекс
13:02 | 03 апреля
Саратовская дзюдоистка победила на международном турнире
12:00 | 03 апреля
Продолжается заявочная кампания на Международную премию #МЫВМЕСТЕ-2023
11:00 | 03 апреля
До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир
10:02 | 03 апреля
В честь Дня единения народов Беларуси и России включили подсветку телебашни
09:00 | 03 апреля
Саратовских волонтеров ждут на конкурс акции «Вода России»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Специалисты Агентства стратегических инициатив дали экспертную оценку состояния бизнес-среды региона

Новости

На площадке министерства инвестиционной политики проходили обсуждения формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и Рейтинга качества жизни.



Заместитель директора Лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин и руководитель программы Лаборатории инициатив АСИ Владимир Миронов встретились с представителями отраслевых министерств и профильных организаций, рассказали об изменениях в методике расчета показателей рейтинга, подробно остановившись на каждом, а также поделились тем, как исполнительные органы могут повлиять на позиции своего региона.

​Участники заседания смогли напрямую обратиться к экспертам в рамках своих направлений и выдвинуть предложения по совершенствованию рейтинга в будущем.

​Отдельная встреча прошла с общественными представителями АСИ и бизнес-объединениями, чтобы оценить состояние деловой среды с позиции предпринимателей и обычных граждан. В настоящий момент Агентство стратегических инициатив уже приступило к формированию рейтинга состояния инвестклимата по итогам 2022 года, результаты которого станут известны летом.

​Михаил Уткин отметил, что Саратовская область демонстрирует положительную динамику по многим показателям, однако работа должна продолжаться.

​«Губернатором области перед всей региональной командой поставлена задача повысить результаты по инвестиционному рейтингу. Учитывая рекомендации экспертов АСИ, нужно максимально отработать все замечания по рейтингам и добиться улучшения результатов», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.