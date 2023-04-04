Специалисты Агентства стратегических инициатив дали экспертную оценку состояния бизнес-среды региона
На площадке министерства инвестиционной политики проходили обсуждения формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и Рейтинга качества жизни.
Заместитель директора Лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин и руководитель программы Лаборатории инициатив АСИ Владимир Миронов встретились с представителями отраслевых министерств и профильных организаций, рассказали об изменениях в методике расчета показателей рейтинга, подробно остановившись на каждом, а также поделились тем, как исполнительные органы могут повлиять на позиции своего региона.
Участники заседания смогли напрямую обратиться к экспертам в рамках своих направлений и выдвинуть предложения по совершенствованию рейтинга в будущем.
Отдельная встреча прошла с общественными представителями АСИ и бизнес-объединениями, чтобы оценить состояние деловой среды с позиции предпринимателей и обычных граждан. В настоящий момент Агентство стратегических инициатив уже приступило к формированию рейтинга состояния инвестклимата по итогам 2022 года, результаты которого станут известны летом.
Михаил Уткин отметил, что Саратовская область демонстрирует положительную динамику по многим показателям, однако работа должна продолжаться.
«Губернатором области перед всей региональной командой поставлена задача повысить результаты по инвестиционному рейтингу. Учитывая рекомендации экспертов АСИ, нужно максимально отработать все замечания по рейтингам и добиться улучшения результатов», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.