Специалисты Агентства стратегических инициатив дали экспертную оценку состояния бизнес-среды региона

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Заместитель директора Лаборатории инициатив АСИ Михаил Уткин и руководитель программы Лаборатории инициатив АСИ Владимир Миронов встретились с представителями отраслевых министерств и профильных организаций, рассказали об изменениях в методике расчета показателей рейтинга, подробно остановившись на каждом, а также поделились тем, как исполнительные органы могут повлиять на позиции своего региона.​Участники заседания смогли напрямую обратиться к экспертам в рамках своих направлений и выдвинуть предложения по совершенствованию рейтинга в будущем.​Отдельная встреча прошла с общественными представителями АСИ и бизнес-объединениями, чтобы оценить состояние деловой среды с позиции предпринимателей и обычных граждан. В настоящий момент Агентство стратегических инициатив уже приступило к формированию рейтинга состояния инвестклимата по итогам 2022 года, результаты которого станут известны летом.​Михаил Уткин отметил, что Саратовская область демонстрирует положительную динамику по многим показателям, однако работа должна продолжаться.​«Губернатором области перед всей региональной командой поставлена задача повысить результаты по инвестиционному рейтингу. Учитывая рекомендации экспертов АСИ, нужно максимально отработать все замечания по рейтингам и добиться улучшения результатов», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.