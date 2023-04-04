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Детям-сиротам выдали 283 сертификата на получение жилья​

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В этом году благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на обеспечение жильём детей-сирот для Саратовской области выделят 1,8 млрд рублей.​ ​





С начала года детям-сиротам Саратовской области выдали 283 именных свидетельства на получение квартир. Заключено ещё 422 мировых соглашения с ребятами на предоставление сертификатов.​ Ребята подбирают жильё, чтобы сразу приобрести его, получив на руки сертификат.​ ​

​Напомним, именные свидетельства могут получить дети-сироты с 21 года. Образцы документов размещены на сайте минстроя по ссылке https://www.minstroy.saratov.gov.ru/policy/realization/obraztsy-dokumentov-dlya-detey-sirot-starshe-21-let/.​


«В министерстве по адресу: ул. Челюскинцев, 114 работает единое окно, куда дети-сироты​ могут обратиться за помощью и получением информации. Также с вопросами можно обратиться по номеру консультационного центра 74-44-20», - рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов.​ ​