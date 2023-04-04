Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов

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Напомним, право на получение туристического сертификата имеют школьники 5-9-х классов. Ученики девятых классов могут воспользоваться им до получения аттестата, остальные школьники — до ноября.Для саратовских детей разработали 4 программы двухдневных турпоездок:- Наследие Екатерины Великой- По страницам истории Саратовского уезда- На берегах Хвалынского моря- Тайны и секреты знакомых незнакомцевКроме того, школьники области могут воспользоваться тремя программами экскурсий по Саратову. Дети посетят музеи, парк Победы, национальную деревню и другие достопримечательности областного центра .Оформить сертификат можно по адресу: г. Саратов, ул.Рабочая 29/39 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48).