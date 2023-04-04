Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов
Более двух тысяч саратовских школьников уже получили сертификаты на бесплатное путешествие по региону
Напомним, право на получение туристического сертификата имеют школьники 5-9-х классов. Ученики девятых классов могут воспользоваться им до получения аттестата, остальные школьники — до ноября.
Для саратовских детей разработали 4 программы двухдневных турпоездок:
- Наследие Екатерины Великой
- По страницам истории Саратовского уезда
- На берегах Хвалынского моря
- Тайны и секреты знакомых незнакомцев
Кроме того, школьники области могут воспользоваться тремя программами экскурсий по Саратову. Дети посетят музеи, парк Победы, национальную деревню и другие достопримечательности областного центра .
Оформить сертификат можно по адресу: г. Саратов, ул.Рабочая 29/39 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48).