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Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов

Новости

Более двух тысяч саратовских школьников уже получили сертификаты на бесплатное путешествие по региону
Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов

Напомним, право на получение туристического сертификата имеют школьники 5-9-х классов. Ученики девятых классов могут воспользоваться им до получения аттестата, остальные школьники — до ноября.

Для саратовских детей разработали 4 программы двухдневных турпоездок:

- Наследие Екатерины Великой
- По страницам истории Саратовского уезда
- На берегах Хвалынского моря
- Тайны и секреты знакомых незнакомцев

Кроме того, школьники области могут воспользоваться тремя программами экскурсий по Саратову. Дети посетят музеи, парк Победы, национальную деревню и другие достопримечательности областного центра .

Оформить сертификат можно по адресу: г. Саратов, ул.Рабочая 29/39 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48).