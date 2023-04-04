В Гагаринском районе планируется построить крупный логистический комплекс

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Проект предусматривает новое складское здание общей площадью 14 тыс. кв. метров. Его планируется оснастить современным оборудованием для хранения продуктов питания. После расширения ежедневно центр сможет обрабатывать до 70 грузовых фур.Логистический комплекс будут использовать крупнейшие российские ритейлеры. Планируемый объём инвестиций – порядка 1 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 180 новых рабочих мест. Завершить проект планируется к середине 2024 года.