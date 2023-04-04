4 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 03 апреля
Жительница Балаково после общения с «сотрудником банка» лишилась более миллиона рублей
17:01 | 03 апреля
Специалисты Агентства стратегических инициатив дали экспертную оценку состояния бизнес-среды региона
16:02 | 03 апреля
Детям-сиротам выдали 283 сертификата на получение жилья​
15:00 | 03 апреля
Сертификаты на бесплатное путешествие получат все школьники 5-9 классов
14:03 | 03 апреля
В Гагаринском районе планируется построить крупный логистический комплекс
13:02 | 03 апреля
Саратовская дзюдоистка победила на международном турнире
12:00 | 03 апреля
Продолжается заявочная кампания на Международную премию #МЫВМЕСТЕ-2023
11:00 | 03 апреля
До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир
10:02 | 03 апреля
В честь Дня единения народов Беларуси и России включили подсветку телебашни
09:00 | 03 апреля
Саратовских волонтеров ждут на конкурс акции «Вода России»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская дзюдоистка победила на международном турнире

Новости

Саратовская спортсменка Лилия Нугаева стала победительницей Международного турнира по дзюдо «Российский профессиональный тур» памяти В.С. Ощепкова

Саратовская дзюдоистка победила на международном турнире

В период с 1 по 2 апреля в Хабаровске прошел Международный турнир по дзюдо «Российский профессиональный тур»памяти В.С. Ощепкова.

По результатам соревнований воспитанница центральной спортивной школы олимпийского резерва Лилия Нугаева стала победительницей в весовой категории 52 кг.
Спортсменку тренируют - Александра Смирнова и Евгению Смирнову.