Саратовская дзюдоистка победила на международном турнире
Саратовская спортсменка Лилия Нугаева стала победительницей Международного турнира по дзюдо «Российский профессиональный тур» памяти В.С. Ощепкова
В период с 1 по 2 апреля в Хабаровске прошел Международный турнир по дзюдо «Российский профессиональный тур»памяти В.С. Ощепкова.
По результатам соревнований воспитанница центральной спортивной школы олимпийского резерва Лилия Нугаева стала победительницей в весовой категории 52 кг.
Спортсменку тренируют - Александра Смирнова и Евгению Смирнову.