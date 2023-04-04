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Продолжается заявочная кампания на Международную премию #МЫВМЕСТЕ-2023

Новости
С 18 февраля открыт новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия). Премия учреждена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель Премии – поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
Продолжается заявочная кампания на Международную премию #МЫВМЕСТЕ-2023



Премия проводится по двум направлениям: Национальный трек Премии (и Международный трек «We are together».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 мая 2023 года на официальном портале Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (https://xn--e1aglkf7g.xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/).

Победители Национального трека в категории «НКО» награждаются дипломами, подарочными наборами и грантами на целевое финансирование социально значимых проектов, проектов, направленных на развитие добровольческих (волонтерских) инициатив, а также получают поддержку от партнеров Премии.

Все подробности - на портале Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (https://xn--e1aglkf7g.xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/rules#!/tab/441276633-1)