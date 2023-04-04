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До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с жильцами аварийных домов в Энгельсе, которые до конца года получат новые квартиры.
До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир


По словам Романа Бусаргина, для переселенцев строится 780 квартир на нескольких площадках – 2-м Студенческом проезде, улицах Колотилова и Смоленской. Все они должны быть сданы до конца этого года. Часть домов находится в высокой стадии готовности, так что уже скоро люди смогут переехать в благоустроенные квартиры.

-Обратил внимание застройщика – несмотря на то, что жильё строится по социальной программе, оно должно быть максимально качественным. Кроме того, нужно продумать инфраструктуру нового микрорайона. Например, жители попросили запустить маршрут автобуса в Саратов по улице Студенческой. Поручил главе района решить этот вопрос, - подчеркнул губернатор.

До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир

Всего в Энгельсе планируется расселить около 1,5 тысяч человек. Объём работы большой. В ближайшее время будут определены земельные участки для строительства новых домов.