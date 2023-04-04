До конца года переселенцы из аварийных домов в Энгельсе должны получить 780 квартир

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По словам Романа Бусаргина, для переселенцев строится 780 квартир на нескольких площадках – 2-м Студенческом проезде, улицах Колотилова и Смоленской. Все они должны быть сданы до конца этого года. Часть домов находится в высокой стадии готовности, так что уже скоро люди смогут переехать в благоустроенные квартиры.-Обратил внимание застройщика – несмотря на то, что жильё строится по социальной программе, оно должно быть максимально качественным. Кроме того, нужно продумать инфраструктуру нового микрорайона. Например, жители попросили запустить маршрут автобуса в Саратов по улице Студенческой. Поручил главе района решить этот вопрос, - подчеркнул губернатор.Всего в Энгельсе планируется расселить около 1,5 тысяч человек. Объём работы большой. В ближайшее время будут определены земельные участки для строительства новых домов.