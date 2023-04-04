В честь Дня единения народов Беларуси и России включили подсветку телебашни

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День единения народов Беларуси и России – праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами Президентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.Телебашня окрасилась цветами российского триколора и белорусского флага. На башне появилась бегущая строка со словами: «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии». Праздничная подсветка работала с 21 до 23 часов.В праздновании также приняли участие телебашни РТРС в Москве, Нальчике, Брянске, Челябинске, Ярославле, Улан-Удэ, Калуге, Нижнем Новгороде, Пензе, Пятигорске, Твери, Кызыле, Благовещенске, Великом Новгороде, Тамбове, Казани, Черкесске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Костроме, Оренбурге, Назрани, Якутске, Самаре, Туле.