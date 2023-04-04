Саратовских волонтеров ждут на конкурс акции «Вода России»
Саратовских волонтеров приглашают к участию в конкурсе «Общий сбор», организованном в рамках акции «Вода России». К участию приглашаются команды от 10 человек, также приветствуется индивидуальное участие. Условие во всех командных номинациях – максимально масштабно и креативно провести уборку берега водоема и рассказать об этом как можно большему количеству людей.
Организаторы акции «Вода России» проведут масштабное ключевое мероприятие в регионе команды, победившей в номинации «Абсолютный чемпион», где волонтеры-победители станут почетными вип-гостями.
В этом году конкурс разделен на семь номинаций: четыре из них индивидуальные и три командные. Например, «Оригинальная находка», «Эко-блогер», «Эко-след», «Эко-педагог» и другие.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 30 мая 2023 года. Первые 1000 участников получат наборы волонтера с символикой акции «Вода России» для использования в своих конкурсных работах и на уборках.
Победителей конкурса выберут и огласят 1 августа.
Подробности на сайте: https://сбор-волонтеров.рф/.