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В 2022 году выручка ГК «Цифра» выросла на 50%

Новости
Выручка ГК «Цифра», лидирующего российского разработчика программных продуктов для цифровизации промышленности, выросла на 50% по сравнению с прошлым годом и составила более 5 млрд рублей в 2022 году. Финансовые показатели подтверждают эффективность реализуемой компанией политики, направленной на укрепление в качестве ключевого поставщика цифровых решений в промышленности.

Помимо увеличения объемов выручки, компания нарастила количество подписанных контрактов в металлургии, горной, нефтегазовой отрасли, а также в энергетике. Общая сумма заключенных договоров составила 7,4 млрд рублей, что на 67% больше показателей 2021 года.

Ключевыми заказчиками решений от ГК «Цифра» в 2022 году стали такие компании, как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Т Плюс», «Русал», БЕЛАЗ, Группа НЛМК, АО «УГМК», ПАО «Сибур Холдинг», АК «АЛРОСА», «Норникель», АО «ОДК» и Nordgold.

Среди направлений, которые занимают лидирующие позиции по выручке, в 2022 году можно отметить дивизион, занимающийся развитием платформы ZIIoT (Zyfra IIoT Platform), компанию «ВИСТ», занимающуюся разработкой и внедрением собственных цифровых решений для горной добычи и «Цифровую индустриальную платформу» (совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть»).
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