В 2022 году выручка ГК «Цифра» выросла на 50%

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Помимо увеличения объемов выручки, компания нарастила количество подписанных контрактов в металлургии, горной, нефтегазовой отрасли, а также в энергетике. Общая сумма заключенных договоров составила 7,4 млрд рублей, что на 67% больше показателей 2021 года.Ключевыми заказчиками решений от ГК «Цифра» в 2022 году стали такие компании, как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Т Плюс», «Русал», БЕЛАЗ, Группа НЛМК, АО «УГМК», ПАО «Сибур Холдинг», АК «АЛРОСА», «Норникель», АО «ОДК» и Nordgold.Среди направлений, которые занимают лидирующие позиции по выручке, в 2022 году можно отметить дивизион, занимающийся развитием платформы ZIIoT (Zyfra IIoT Platform), компанию «ВИСТ», занимающуюся разработкой и внедрением собственных цифровых решений для горной добычи и «Цифровую индустриальную платформу» (совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть»).