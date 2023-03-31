Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»

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Одним из значимых событий программы станет вручение премии «Молодой инноватор», которая учреждена Фондом и организаторами фестиваля «От винта!». На денежное вознаграждение молодых ученых Фонд Юрия Лужкова направляет сумму в размере 250 тысяч рублей.Основная цель партнерства Фонда Юрия Лужкова и фестиваля «От винта!» – помощь молодежи в развитии новаторской инициативы. Сотрудничество Фонда с фестивалем имеет логичное объяснение: Юрий Лужков в свое время разработал новаторские решения, позволяющие решать прикладные задачи в таких сферах, как химическая и пищевая промышленность, инфраструктура крупных городов, медицина, сельское хозяйство и другие. Он уделял очень большое внимание развитию и поддержке молодого поколения.Создание научно-технической экосистемы, обеспечивающей взаимодействие между экспертным сообществом и технически ориентированной молодежью – одна из задач фестиваля, отметила руководитель фестиваля «От винта!» Виктория Соболева. Это помогает молодежи развиваться и стимулирует приток молодых специалистов в промышленную и производственную сферы. Юрий Лужков занимался такой деятельностью, поэтому премия «Молодой инноватор» учреждена в память о нем и вкладе бывшего мэра столицы в поддержку новых поколений профессионалов.Ранее Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска стала обладателем премии имени Ю.М. Лужкова.