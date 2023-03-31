31 марта 2023 ПЯТНИЦА
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Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»

Новости / Общество
Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества «От винта!» пройдет в Сочи 26 – 29 апреля 2023 года. Это мероприятие посвящено молодежному инновационному и технологическому предпринимательству, инженерии и промышленной профориентации. Оно проходит под эгидой министерства промышленности и торговли РФ. Поддержку фестивалю оказывает Фонд Юрия Лужкова.
Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»


Одним из значимых событий программы станет вручение премии «Молодой инноватор», которая учреждена Фондом и организаторами фестиваля «От винта!». На денежное вознаграждение молодых ученых Фонд Юрия Лужкова направляет сумму в размере 250 тысяч рублей.

Основная цель партнерства Фонда Юрия Лужкова и фестиваля «От винта!» – помощь молодежи в развитии новаторской инициативы. Сотрудничество Фонда с фестивалем имеет логичное объяснение: Юрий Лужков в свое время разработал новаторские решения, позволяющие решать прикладные задачи в таких сферах, как химическая и пищевая промышленность, инфраструктура крупных городов, медицина, сельское хозяйство и другие. Он уделял очень большое внимание развитию и поддержке молодого поколения.

Создание научно-технической экосистемы, обеспечивающей взаимодействие между экспертным сообществом и технически ориентированной молодежью – одна из задач фестиваля, отметила руководитель фестиваля «От винта!» Виктория Соболева. Это помогает молодежи развиваться и стимулирует приток молодых специалистов в промышленную и производственную сферы. Юрий Лужков занимался такой деятельностью, поэтому премия «Молодой инноватор» учреждена в память о нем и вкладе бывшего мэра столицы в поддержку новых поколений профессионалов.

Ранее Дарья Нехорошева из Ханты-Мансийска стала обладателем премии имени Ю.М. Лужкова.