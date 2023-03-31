Ульяновские журналисты напишут о достопримечательностях Саратовской области
Вчера в ходе рабочей встречи с министром информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александром Колоколовым его коллега министр Ульяновской области Наталья Мартынова озвучила предложение об организации взаимных пресс-выездов журналистов по туристическим местам соседних регионов. Ульяновские журналисты могли бы написать о достопримечательностях нашего региона и наоборот. Саратовский министр такое предложение поддержал.
Кроме того, коллеги-министры посетили Саратовскую государственную юридическую академию. После обзорной экскурсии по учебному заведению они пообщались с командой медиацентра SM Prоduction, обсудив творческие проекты, победы и планы ребят. Рабочая программа продолжилась на ГТРК «Саратов», где Наталью Мартынову ознакомили с музеем телерадиокомпании, студией и рабочим процессом сотрудников телеканала.
Напомним, в эти дни в Саратовской области с деловым визитом находится делегация правительства Ульяновской области.
Гости побывали на предприятиях региона, ознакомились с промышленным потенциалом области. В рамках визита на площадке Центра «Мой бизнес» прошел круглый стол «Сотрудничество в сфере экономики и промышленности, импортозамещение». В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, министр экономического развития области Андрей Разборов, а также представители деловых кругов регионов.
Стороны договорились о налаживании эффективного сотрудничества и кооперационных связей промышленных предприятий регионов.
Кроме того, коллеги-министры посетили Саратовскую государственную юридическую академию. После обзорной экскурсии по учебному заведению они пообщались с командой медиацентра SM Prоduction, обсудив творческие проекты, победы и планы ребят. Рабочая программа продолжилась на ГТРК «Саратов», где Наталью Мартынову ознакомили с музеем телерадиокомпании, студией и рабочим процессом сотрудников телеканала.
Напомним, в эти дни в Саратовской области с деловым визитом находится делегация правительства Ульяновской области.
Гости побывали на предприятиях региона, ознакомились с промышленным потенциалом области. В рамках визита на площадке Центра «Мой бизнес» прошел круглый стол «Сотрудничество в сфере экономики и промышленности, импортозамещение». В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, министр экономического развития области Андрей Разборов, а также представители деловых кругов регионов.
Стороны договорились о налаживании эффективного сотрудничества и кооперационных связей промышленных предприятий регионов.