Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Андрею Шульдякову. За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен ведущий ветеринарный врач областного государственного учреждения «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дмитрий Архипов.
«Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ» стали механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства «Седова А.В.» Николай Лымарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия» Павел Маслов и оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж» Лира Мирзабекова.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена профессор кафедры СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского Ольга Борисовна Сиротинина.
Благодарностью Президента РФ отмечены медицинская сестра поликлиники «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Зульфия Апалинова, врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ртищево» Марина Вязовикова и врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Наталия Горбунова.