31 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 марта
Ульяновские журналисты напишут о достопримечательностях Саратовской области
17:00 | 31 марта
Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
16:39 | 31 марта
Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»
16:02 | 31 марта
Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.
15:00 | 31 марта
Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях
14:03 | 31 марта
Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля
13:01 | 31 марта
В Саратовской области в 1,5 раза выросло производство текстиля
12:00 | 31 марта
Спортсменка из Саратова стала серебряным призером Кубка России по парусному спорту
11:02 | 31 марта
На рынке труда области появляются новые востребованные специальности
10:03 | 31 марта
В Саратовской области создан Центр цифрового развития
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев

Новости
Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Андрею Шульдякову. За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен ведущий ветеринарный врач областного государственного учреждения «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дмитрий Архипов.

«Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ» стали механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства «Седова А.В.» Николай Лымарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия» Павел Маслов и оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж» Лира Мирзабекова.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена профессор кафедры СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского Ольга Борисовна Сиротинина.

Благодарностью Президента РФ отмечены медицинская сестра поликлиники «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Зульфия Апалинова, врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ртищево» Марина Вязовикова и врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Наталия Горбунова.