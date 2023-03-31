Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев

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За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Андрею Шульдякову. За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен ведущий ветеринарный врач областного государственного учреждения «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дмитрий Архипов.«Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ» стали механизатор крестьянского (фермерского) хозяйства «Седова А.В.» Николай Лымарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «АГРО Прогрессия» Павел Маслов и оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж» Лира Мирзабекова.Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена профессор кафедры СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского Ольга Борисовна Сиротинина.Благодарностью Президента РФ отмечены медицинская сестра поликлиники «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Зульфия Апалинова, врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ртищево» Марина Вязовикова и врач «Больницы «РЖД-Медицина» города Ершов» Наталия Горбунова.