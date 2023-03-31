Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.

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Сергей Юрьевич в 1988 году с отличием окончил СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Кроме того, получил образование в Саратовской государственной академии права и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.В 1999 году ему присвоено звание Доктора исторических наук, профессора.В разные годы работал на руководящих должностях администрации Саратов и в правительстве Саратовской области. Более 25 лет посвятил работе в системе высшего образования региона. Возглавлял знаковые вузы области и страны — был ректором Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и руководил Саратовским социально-экономическим институтом (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.Сергей Наумов - действительный государственный советник Саратовской области 3 класса.Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В 2019 Сергею Наумову присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».Кроме того, Сергей Наумов - автор более 200 научных публикаций, монографий, учебников и учебно-методических пособий.