Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Сергей Наумов утвержден в должности ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с 31 марта 2023 г. Соответствующий приказ подписан главой Министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Сергей Юрьевич в 1988 году с отличием окончил СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Кроме того, получил образование в Саратовской государственной академии права и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В 1999 году ему присвоено звание Доктора исторических наук, профессора.
В разные годы работал на руководящих должностях администрации Саратов и в правительстве Саратовской области. Более 25 лет посвятил работе в системе высшего образования региона. Возглавлял знаковые вузы области и страны — был ректором Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и руководил Саратовским социально-экономическим институтом (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Сергей Наумов - действительный государственный советник Саратовской области 3 класса.
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В 2019 Сергею Наумову присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Кроме того, Сергей Наумов - автор более 200 научных публикаций, монографий, учебников и учебно-методических пособий.