31 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 марта
Ульяновские журналисты напишут о достопримечательностях Саратовской области
17:00 | 31 марта
Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
16:39 | 31 марта
Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»
16:02 | 31 марта
Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.
15:00 | 31 марта
Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях
14:03 | 31 марта
Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля
13:01 | 31 марта
В Саратовской области в 1,5 раза выросло производство текстиля
12:00 | 31 марта
Спортсменка из Саратова стала серебряным призером Кубка России по парусному спорту
11:02 | 31 марта
На рынке труда области появляются новые востребованные специальности
10:03 | 31 марта
В Саратовской области создан Центр цифрового развития
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Новости


Сергей Наумов утвержден в должности ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с 31 марта 2023 г. Соответствующий приказ подписан главой Министерства науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.


Сергей Юрьевич в 1988 году с отличием окончил СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Кроме того, получил образование в Саратовской государственной академии права и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1999 году ему присвоено звание Доктора исторических наук, профессора.

В разные годы работал на руководящих должностях администрации Саратов и в правительстве Саратовской области. Более 25 лет посвятил работе в системе высшего образования региона. Возглавлял знаковые вузы области и страны — был ректором Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина, проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и руководил Саратовским социально-экономическим институтом (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Сергей Наумов - действительный государственный советник Саратовской области 3 класса.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В 2019 Сергею Наумову присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Кроме того, Сергей Наумов - автор более 200 научных публикаций, монографий, учебников и учебно-методических пособий.