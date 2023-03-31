31 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 марта
Ульяновские журналисты напишут о достопримечательностях Саратовской области
17:00 | 31 марта
Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
16:39 | 31 марта
Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»
16:02 | 31 марта
Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.
15:00 | 31 марта
Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях
14:03 | 31 марта
Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля
13:01 | 31 марта
В Саратовской области в 1,5 раза выросло производство текстиля
12:00 | 31 марта
Спортсменка из Саратова стала серебряным призером Кубка России по парусному спорту
11:02 | 31 марта
На рынке труда области появляются новые востребованные специальности
10:03 | 31 марта
В Саратовской области создан Центр цифрового развития
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях

Новости

В этом году дети мобилизованных и заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении военных задач смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Саратовской области. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях


По его словам, с такой просьбой к нему обратились родители, и мера поддержки была введена. Глава региона поручил министру труда и соцподдержки доведите эту информацию до семей.

«Разъясните порядок подачи заявлений, расскажите, какие лагеря смогут принять детей. Информируйте граждан через Единый центр поддержки семей участников СВО и центры соцобслуживания. Подключите к работе глав, чтобы на своих приемах они также об этом рассказывали. Скоро летние каникулы, семьи уже строят планы на отдых детей, и мы обязаны им помочь», - сказал губернатор и добавил, что 1 апреля он планирует провести очередную личную встречу с военнослужащими, их семьями.