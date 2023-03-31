Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях

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По его словам, с такой просьбой к нему обратились родители, и мера поддержки была введена. Глава региона поручил министру труда и соцподдержки доведите эту информацию до семей.«Разъясните порядок подачи заявлений, расскажите, какие лагеря смогут принять детей. Информируйте граждан через Единый центр поддержки семей участников СВО и центры соцобслуживания. Подключите к работе глав, чтобы на своих приемах они также об этом рассказывали. Скоро летние каникулы, семьи уже строят планы на отдых детей, и мы обязаны им помочь», - сказал губернатор и добавил, что 1 апреля он планирует провести очередную личную встречу с военнослужащими, их семьями.