Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля

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Вчера на заседании правительства области под председательством губернатора Романа Бусаргина министр Алексей Петаев рассказал о работе транспортного комплекса в весенне-летний период.Министр транспорта и дорожного хозяйства начал выступление с информации о работе речного транспорта: «Перевозки в 2023 году будут осуществляться по трём пригородным маршрутам «Саратов – Сосновка», «Саратов – Шумейка» и «Хвалынск – Духовницкое». В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на выполнение речных пассажирских перевозок».Открытие пассажирской навигации по этим направлениям запланировано с середины апреля, исходя из погодных условий и потребности населения в данном виде перевозок.Также Алексей Петаев уделил внимание развитию авиасообщения. С 27 марта международный аэропорт «Гагарин» перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября. Из Саратова восемь авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы по 10 направлениям. В летний период запланированы полеты на курорты Сочи и Минеральные Воды. Сохраняются популярные перевозки пассажиров по субсидируемым направлениям в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Грозный.Сейчас, как и в 2022 году, в пригородном железнодорожном сообщении работает 73 маршрута. С 15 апреля по средам, субботам и воскресеньям будет дополнительно предусмотрено 7 маршрутов на дачных направлениях, в числе которых на Тарханы, Сухой Карабулак, Анисовку, станцию «Примыкание», Татищево и Аткарск. На майские праздники с 1 по 10 мая данные пригородные поезда будут курсировать ежедневно.В области работают 622 автобусных маршрута (городского, пригородного и междугородного сообщения). Перевозчиками подготовлен подвижной состав, необходимый для расширения маршрутной сети по городским и пригородным направлениям.Министр также сообщил: «В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения области в Министерство транспорта Российской Федерации направлена заявка на приобретение в лизинг в 2023 году за счет внебюджетных источников 32 единиц автобусов большого и среднего класса».Также в рамках проекта комплексного развития городского электрического транспорта в 2023 году регионом планируется закупка 20 единиц электробусов и 6 единиц зарядных станций.