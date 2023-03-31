31 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 31 марта
Ульяновские журналисты напишут о достопримечательностях Саратовской области
17:00 | 31 марта
Президент Владимир Путин отметил заслуги саратовцев
16:39 | 31 марта
Фонд Юрия Лужкова готовится вручить премию «Молодой инноватор» участнику фестиваля «От винта!»
16:02 | 31 марта
Сергей Наумов назначен на должность ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А.
15:00 | 31 марта
Дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях
14:03 | 31 марта
Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля
13:01 | 31 марта
В Саратовской области в 1,5 раза выросло производство текстиля
12:00 | 31 марта
Спортсменка из Саратова стала серебряным призером Кубка России по парусному спорту
11:02 | 31 марта
На рынке труда области появляются новые востребованные специальности
10:03 | 31 марта
В Саратовской области создан Центр цифрового развития
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Большая часть дачных маршрутов заработает с 1 апреля

Новости
С 1 апреля на территории Саратовской области будет возобновлена работа 10 городских и 27 пригородных сезонных дачных автобусных маршрутов

Вчера на заседании правительства области под председательством губернатора Романа Бусаргина министр Алексей Петаев рассказал о работе транспортного комплекса в весенне-летний период.

Министр транспорта и дорожного хозяйства начал выступление с информации о работе речного транспорта: «Перевозки в 2023 году будут осуществляться по трём пригородным маршрутам «Саратов – Сосновка», «Саратов – Шумейка» и «Хвалынск – Духовницкое». В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на выполнение речных пассажирских перевозок».

Открытие пассажирской навигации по этим направлениям запланировано с середины апреля, исходя из погодных условий и потребности населения в данном виде перевозок.

Также Алексей Петаев уделил внимание развитию авиасообщения. С 27 марта международный аэропорт «Гагарин» перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября. Из Саратова восемь авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы по 10 направлениям. В летний период запланированы полеты на курорты Сочи и Минеральные Воды. Сохраняются популярные перевозки пассажиров по субсидируемым направлениям в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Грозный.

Сейчас, как и в 2022 году, в пригородном железнодорожном сообщении работает 73 маршрута. С 15 апреля по средам, субботам и воскресеньям будет дополнительно предусмотрено 7 маршрутов на дачных направлениях, в числе которых на Тарханы, Сухой Карабулак, Анисовку, станцию «Примыкание», Татищево и Аткарск. На майские праздники с 1 по 10 мая данные пригородные поезда будут курсировать ежедневно.

В области работают 622 автобусных маршрута (городского, пригородного и междугородного сообщения). Перевозчиками подготовлен подвижной состав, необходимый для расширения маршрутной сети по городским и пригородным направлениям.

Министр также сообщил: «В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения области в Министерство транспорта Российской Федерации направлена заявка на приобретение в лизинг в 2023 году за счет внебюджетных источников 32 единиц автобусов большого и среднего класса».

Также в рамках проекта комплексного развития городского электрического транспорта в 2023 году регионом планируется закупка 20 единиц электробусов и 6 единиц зарядных станций.