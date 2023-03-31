В Саратовской области в 1,5 раза выросло производство текстиля
Индекс промышленного производства в Саратовской области в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 102,2%, а по группе обрабатывающих производств 102,8%.
Таким образом, региональный ИПП превысил общероссийский индекс на 3,9%, а в обрабатывающих производствах – на 4% (по РФ – 98,3% и 98,8% соответственно).
В 1,5 раза выросло производство текстильных изделий, на 38,3% -производство электроники и оптических изделий, на 33% - мебели. На подъем вышли металлургия (+6,2%), фармацевтика (+13,2%), производство химических веществ и химпродуктов, кокса и нефтепродуктов. Двукратное увеличение отмечено в производстве прочей неметаллической продукции.
В целом, индекс промпроизводства в Саратовской области за 2 месяца этого года составил 98%, что соответствует общероссийскому тренду (98,2%).
Таким образом, региональный ИПП превысил общероссийский индекс на 3,9%, а в обрабатывающих производствах – на 4% (по РФ – 98,3% и 98,8% соответственно).
В 1,5 раза выросло производство текстильных изделий, на 38,3% -производство электроники и оптических изделий, на 33% - мебели. На подъем вышли металлургия (+6,2%), фармацевтика (+13,2%), производство химических веществ и химпродуктов, кокса и нефтепродуктов. Двукратное увеличение отмечено в производстве прочей неметаллической продукции.
В целом, индекс промпроизводства в Саратовской области за 2 месяца этого года составил 98%, что соответствует общероссийскому тренду (98,2%).